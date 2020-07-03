中关村在线消息：据悉，Purism公司以隐私保护而享誉业内，该公司近日推出了全新的 14 英寸 Librem 14 Linux 笔记本电脑。















Purism推出Librem 14 Linux笔记本电脑 注重隐私保护

这款笔记本采用 1080P 的屏幕，六核英特尔酷睿 i7-10710U 处理器，最高可以配置 32GB 的内存，Purism 表示：“ Librem 14 是基于第四代 Librem 13 笔记本的用户反馈和经验而设计的。

它保留了主流的安全功能，如实现硬件层面的禁用网络摄像头/麦克风和 WiFi 的开关，并支持PureBoot，即 Purism 提供的高安全启动固件。这款笔记本预装了 PureOS，该系统获得了 Free Software Foundation 的认可。”

Purism的首席执行官和创始人 Todd Weaver 解释说：“ Librem 14 达到了硬件规格和做工的预期，我对此感到无比兴奋！”

“我们产品线的第五个版本是我们梦想中的设备卷进强大的专业笔记本电脑的高潮，我们投入了大量资金，让每一位客户都能以携带我们的笔记本电脑为荣，而Librem 14将是迄今为止最好的一款。”

据了解，Librem 14 Linux 笔记本将于 2020 年第 4 季度上市发售，不过目前已经接受预订，预订起始价格为 1199 美元。【7476305】

（文中图片来自互联网）

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