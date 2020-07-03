中关村在线消息：北京时间7月3日消息，近日全球知名比价网站SellCell.com发布了一份全新的调研报告，报告中SellCell详细调查了海外市场在两年内手机的保值状况。其中，iPhone XR在经过近两年后贬值幅度达53.2%，远远低于其他的竞品。



海外两年内最保值手机谁？竟然是iPhone XR

此次SellCell考察的品牌主要是在海外市场最受欢迎的几个品牌：苹果、三星、谷歌、索尼和LG。他们选取了这些品牌2018年产品的建议零售价格，与本月网站成交价格进行对比，发现仅有iPhone XR（64 GB）最保值，贬值约53%。比如LG G7 ThinQ（64 GB）这样的机型，贬值已经达到了90%。

SellCell认为，iPhone XR最保值，主要是因为iPhone用户更新换代较慢。大约51%的 iPhone 用户每两年更换一次新 iPhone，还有47%的iPhone用户表示自己会在不愿意再用手机的情况下进行更新换代。这样的消费者心态也直接决定了iPhone手机比较保值。

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