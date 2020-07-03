中关村在线消息：近日据悉，荷兰科技博客 LetsGoDigital 已同 Giuseppe Spinelli 携手，为我们带来了黑色标准款与黑色数字版的 PlayStation 5 游戏主机以及 DualSense 手柄的 3D 渲染图。











专业设计师分享黑色PlayStation 5 主机3D渲染图

PlayStation 主管 Jim Ryan 透露 PS5 将有至少几个特别版本，其外观或与已发布的白色版本略有不同，但目前尚不清楚是否包含纯黑色的版本。



因为很多玩家认为黑色版必不可少，所以专业设计师 Giuseppe Spinelli 特地创作了黑色 PS5 主机 + DualSense 手柄的 3D 渲染图和视频，由于数字版不带光驱，因而看起来比较胖的标准版更加和谐。

除了通过一款特殊的支架来直立放置，索尼也允许玩家将 PS5 主机卧放，以轻松塞入电视柜等低调的角落，在蓝色 LED 的点缀下，其外形也更具未来主义风格。

虽然索尼尚未宣布确切的尺寸，但可从光驱开孔的大小来预估 PS5 将较前一代要大得多。如果带支架的话，或为 10×31×38 CM不带支架的最长边就是 36 CM。

PS5 的两个版本都内置了 825GB 的高速固态硬盘，并且向后兼容 PS4 资源，索尼前不久宣布，PS4 上 Top100 中的大多数游戏，都可在 PS5 上畅玩。

索尼已多次表示 PS5 将在 2020 年秋季发布，但许多人猜测该机最有可能在 11 月下旬的黑五大促期间上市。

同时一些商家可能会放出超前预购，两个版本的建议零售价或与 PS4（Pro）机型持平，即 500 欧元 / 500 美元、以及 400 欧元 / 400 美元左右。【7476199】

（文中图片来自互联网）



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