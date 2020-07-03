早报：苹果发布充电头问卷 特斯拉下调车价

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

有关iPhone12不会自带充电头的消息甚嚣尘上，现在又有一些消息出来进行作证。

苹果发布全新问卷调查 询问旧充电插头是如何处理的





近日有网友收到了苹果的问卷调查，调查用户对于被取代的 iPhone 11 的包装盒内随附的 USB 电源适配器，是如何处理的。下面提供的选项包括回收利用、给家人或朋友、已丢失或遗失、不能正常使用或不太好用了、已出售或随 iPhone 折抵换购、仍在家中使用等。有网友猜测，或许这暗示苹果正在内部进行评估 iPhone 12 取消随机附带充电器的可行性。



特斯拉在中国又降价了，不过不是Model 3。



特斯拉下调两款车型中国起售价 便宜了8000元





昨天晚间，特斯拉公司宣布他们将Model S在中国的起售价从76.49万元下调至75.69万元，将Model X在中国的起售价从78.09万元下调至77.29万元，下调了8000元。特斯拉第二季度汽车产量8.2272万辆，季度环比下降20%，二季度交付9.065万辆，市场预估为8.3071万辆。

一加在电视市场进发的脚步一直没有停下，昨天他们就公开了几款全新的电视。



一加推出两款安卓电视 总共三个机型





一加刚刚在印度推出了新的、价格更实惠的U系列和Y系列安卓电视。包括三个机型：55 英寸的4K机型、43 英寸的全高清机型和 32 英寸的高清机型，这些电视都运行 Android TV Pie 系统，并带有一加的定制内容推荐界面，名为OxygenPlay。

LG明年也要在手机市场发力，推出可以卷曲的智能手机。

LG明年智能手机发力 将推可卷曲的智能手机





据韩媒《The Elec》报道，LG 电子内部消息人士称，LG 电子正计划在明年初推出一款可卷曲智能手机，该项目被称为 Project B，以该公司首席执行官 Kwon Bong-seok 的名字命名。LG 已经在平泽的工厂开始生产该设备的原型机，大多数商业产品在上市之前都会进行三到四次试生产，每一次试产大约生产一千到两千台。



前几天刚刚公布的一加中端机Nord，今天放出更多消息。

一加Nord放出更多消息 搭载旗舰级摄像头





近日一加联合创始人Carl Pei确认，即将推出的中端手机一加 Nord将搭载 “旗舰级摄像头”。Carl Pei称，摄像头可能是智能手机使用最多的功能。所以他承认，公司必须拿出一套优秀的相机系统，才能让这款手机变得优秀。据传，该机将搭载6400万像素的主摄像头。

支付宝再次通过借呗让利，发放千亿生活费。

支付宝发放千亿 “免息生活费” 免息期内免费使用





近日，支付宝宣布将通过“借呗”向全国范围内符合条件的用户提供金额1000元~10000元、免息期1周至2个月不等的 “免息生活费”，并针对湖北地区用户翻倍免息期。对于疫情过后急需周转的个人及家庭而言，领取“免息生活费”并在免息期内归还，即可0成本使用资金，有助于解决短期内的房租、生活费等资金周转需求。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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