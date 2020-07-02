贾跃亭破产重组完成：人生重启，归来时已是碎梦打工者

2020年6月26日，这一天对于贾跃亭本人以及他的全体债权人、FF汽车全体合伙人、乐视网的股东而言，都是具有重要意义的一天。在美国历时一年的贾跃亭破产重组完成，在这样一个重要且特殊的时刻，贾跃亭发文分享了他的致歉、感恩和承诺。



贾跃亭破产重组完成实现人生重启

对于贾跃亭的破产重组完成，他用了“人生重启”四个字形容。他的债权人将以FF股东的身份共享FF未来成功的成果，乐视网股东也将因此可能会获得赔偿。故事最后，贾跃亭自我评价：“完成了由一名纯粹的创业者，向以创业心态打工和用打工方式创业的转变。”



梦醒了，账结了，贾跃亭难道又要回国了？

贾跃亭的“梦”醒了

用贾跃亭自己的话说，“创业二十年来，我经历了太多的起起伏伏”。但作为乐视体系一夜崩塌的第一责任人，贾跃亭或许心中始终怀着一份诚恳的道歉和感恩。以至于在他破产重组完成，有希望实现对乐视股东进行赔偿的这一天，他首先想到了还是这一句道歉和感恩。



梦醒了，贾跃亭想跟大家有个交代”！

回顾贾跃亭二十年的过往，完全可用风云变幻来形容，如此之大的起起伏伏对于任何人来讲，都可以说是一场梦幻。无论是当初的乐视梦，还是后来的FF造车梦，梦的破碎并没有让贾跃亭选择“躲”在美国，而是选择以股权抵债的方式完成破产清算。



贾跃亭的梦醒了，但他说“我必须要给大家有个交代”。

贾跃亭的“帐”结了

如今的贾跃亭可以说是无债无权一身轻，因为随着贾跃亭破产重组完成，他所拥有的FF股权将会以偿债的方式抵消了他的债务。贾跃亭自此不再是FF股权的持有者，用他自己的话说，他成为了“以创业心态打工的打工者和用打工方式创业的创业者” 。



帐结了：贾跃亭不再拥有FF的股权

说白了，贾跃亭在剩余全部个人股权装入了第三方管理的债权人信托之后，他已经不再跟他的债权人或者FF有任何关系了。以创业心态的打工者，说的是他无债无权的打工者身份；而打工方式的创业者，则说的是他心中尚存的一丝野心和倔强吧。

贾跃亭的帐结了，因此他的人生迎来了改变和重启的机遇。

贾跃亭会回来吗？

贾跃亭在美国破产重组虽然已经完成，但是他的“事儿”还没有了，因为他说他要给大家有个交代，因为他还要面对国内乐视网的股民们。因此，在他的个人债权人委员会的批准后，他在债权人信托中预留了不超过10%的比例，用于对乐视网股民进行有限赔偿。



贾跃亭唱《野子》: 怎么大风越狠，我心越荡！

也许有一天，贾跃亭会回到朝阳公园旁边的乐视大厦，尽管时隔多年早已物是人非，但这毕竟是当初梦开始地方。或许他还会回到北京这片热土，再唱一首撩动人心《野子》，怎么大风越狠，我心越荡！在贾跃亭发文之后，不乏很多乐视老员工的鼓励、赞叹，与感怀。



最后，贾跃亭谈了承诺，只有兑现承诺，才能让他“踏上”回家的路！

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