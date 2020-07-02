中关村在线消息：北京时间7月2日消息，本月Xbox Series X Event即将举办，有关Xbox更多的消息开始出现。近日，The Verge记者Tom Warren发布推特透露了所谓的廉价机型Xbox Series S的更多消息，这款主机的GPU将搭载20组CU。



Xbox Series S更多细节流出 提供4TF图形性能

据了解，Xbox Series SGPU搭载20组CU，意味着这台主机将提供约4TFLOPs的图形性能。同时，这台主机还搭载 7.5GB 的可用内存，目标主要是输出1080P游戏。微软希望能够通过这款入门级机型，吸引更多用户进入Xbox大家庭。

此前，Windows Central的记者JezCorden在与网友互动时表示，Xbox Series X发布会的时间应该在7月12日至7月22日这段时间内。此外JezCorden还透露，原计划在6月举办的“Xbox 20/20”被推迟到了8月，甚至可能会取消。

由于疫情的影响，今年的E3展会没有举办，各大游戏厂商都在举办在线的活动，微软要在今年推出新一代游戏主机，宣传的压力就更大了，因此对于7月这场发布会也会格外重视。

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