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    英特尔发售NUC 9 Extreme迷你主机 可配酷睿i9-9980HK

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，英特尔发售“Ghost Canyon”NUC 9 迷你主机，它最大引人注目的地方就是可以升级显卡设备。

    英特尔发售NUC 9 Extreme迷你主机 配酷睿i9-9980HK

    英特尔发售NUC 9 Extreme迷你主机 配酷睿i9-9980HK
    英特尔发售NUC 9 Extreme迷你主机 可配酷睿i9-9980HK

    英特尔 NUC 准系统的一大特点，就是凭借小巧的机身提供了不错的扩展选项。消费者可在简单添加存储组件内存、组件之后顺畅运行 Windows 10，同时对 Linux 和“黑苹果”也相当友好。

    不过它的缺点也很明显，比如难以升级 GPU 。

    不过，现在NUC 9 已经能够容纳 AMD 或英伟达的小尺寸独显，甚至英特尔自家推出的可替换的 Compute Elements 计算板。

    对于不差钱的玩家来说，直接上 NUC 9 Extreme 顶配就完事儿了，该机型搭载了性能强大的酷睿 i9-9980HK 处理器，拥有 8 核 / 16 线程，默频 2.4 GHz / 睿频 5 GHz 。

    NUC 9 Extreme 提供了 HDMI、3.5mm 音频、双千兆以太网、两个雷电 3、背部 4×USB + 前置 2×USB都是 3.2 Gen 2。

    NUC 9 Extreme 可加装 64GB DDR4-2666 内存、PCIe 3.0 M.2 固态硬盘、并且提供了前置 SD 读卡器，该机集成了对最新的 Wi-Fi 6 802.11ax的支持。

    目前 NUC 9 Extreme 已经在亚马逊上架，起步为 1704.65 美元约 1.2 万 RMB，考虑到消费者还需要自备存储和独显，总体成本还可再上一个台阶。【7475615】

    （文中图片来自互联网）

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