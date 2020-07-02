中关村在线消息：近日据外媒消息，许多用户称赞Apple Watch救了他们的命！现在就又一个与之相关的故事出现。



Apple Watch再立功：帮麻醉医师及早发现心脏疾病

新款Apple Watch配备的ECG功能能显示拍带着的动脉纤维性颤动，来自美加州一家医院的麻醉医生披露称，Apple Watch检测出了其患有一种严重的心脏病。

据当事人Antelope Valley医院的麻醉医生Donald W Milne介绍称，自己在几个月前在椭圆机上锻炼时感觉到比平时更短促的呼吸，于是他当时用Apple Watch的ECG功能做了ECG，结果他观察到了ST段下移现象，不过在休息之后检测结果又恢复正常。

Milne表示自己此前没有任何心脏病病史，于是他约见了自己的保健医生并在那里做了静态心电图，在显示出局部缺血后Milne被引荐给了John Muir Concord医院的一位心脏病专家。

在给Milne做了血管造影之后，这位心脏病专家发现其患有严重的弥漫性冠状动脉疾病、Milne称，他将在7月13日接受5条血管搭桥和主动脉瓣置换手术。

Milne进一步表示，由于心脏病被发现得早，所以他能尽早地接受治疗，他指出如果没有Apple Watch的追踪他可能永远不会知道自己患有心脏病也无法及时让自己得到治疗，“Apple Watch显然救了我的命。”

考虑到Milne的职业所以他有能力解读导致疾病诊断的ECG读数。【7475611】

（文中图片来自互联网）

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