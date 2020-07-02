中关村在线消息：近日据悉，YouTube 主播 Техно Гарри 率先爆料，在三星乌克兰官网出现了 Galaxy Note 20 Ultra 的上设备渲染图。



GalaxyNote20Ultra渲染图官网泄露：背面三摄 +SPen+金属材质

该渲染图设计和此前曝光的渲染图基本一致，机身背面的后置摄像头和 S20 Ultra 相似，应该包括 1.08 亿像素主摄、1200 万超广角和 1300 万潜望变焦镜头。

此外，还有激光自动对焦模块，三星确实在每个传感器周围增加了一个新的铜色的环，使其看起来更加对称。

从曝光的渲染图来看，S Pen 的外观设计也做出了细节上的调整，此前国内数码博主@i冰宇宙预告，今年的 S Pen 将会采用金属材质。

虽然无法看到显示屏，但可以看到部分弧形边缘，这是一个非常轻微的曲线，看起来和 Galaxy S20 的弧形边缘差不多大，但更陡峭一些。

据说，这块显示屏将使用 LTPO 背板，是一块 6.9 英寸 3040×1440 分辨率的面板，支持120Hz的刷新率，它还会像 Galaxy S20 一样采用居中打孔的切割方式。

这些渲染图出现在 Galaxy Note 8 的产品页面，但目前已经下架，不过在页面中写道“Discover the next generation Note”（探索下一代Note），点击链接后跳转的是 Galaxy Note 10，而非新手机。

因此此次的渲染图泄露，应该是三星官网弄错，导致意外放出这几张产品照片。【7475561】

（文中图片来自互联网）

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