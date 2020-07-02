中关村在线消息：近日，据外媒MSPoweruser消息，三星周三宣布在泰国推出全新的三星紫外线消毒器设备。



三星推出紫外线消毒器 可对智能手机及配件消毒

这款全新的三星紫外线消毒器可以对智能手机、智能手表、耳机和其他配件表面的99%的病菌进行消毒。

该款设备中的双紫外线设置可以一次性消除设备两面的病原体和细菌。

该产品的大尺寸为22.8 x 12.8 x 4.9cm，这款紫外线杀菌器设备甚至可以容纳像三星Galaxy S20 Ultra这样的大型设备。

该款紫外线消毒器的另一个酷炫功能是，它可以在消毒过程中对设备进行无线充电，磁性盖板提供了牢固的闭合性，并在开/关机消毒器时提供稳定的感觉。

ITFIT紫外线消毒器是经过实验室测试和验证的，它可以在10分钟内杀死高达99%的细菌，包括大肠杆菌、葡萄球菌、白色念珠菌。

三星紫外线消毒器现已在泰国零售店有售，售价1590泰铢约合人民币362元，感兴趣的朋友可以考虑入手试试消毒效果，还能充电真是两全其美。【7475525】

（文中图片来自互联网）

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