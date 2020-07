中关村在线消息:据悉,近日有外媒消息称,微软尚未宣布的低功耗版 Xbox Series X 机型可能命名为 Xbox Series S,或许采用与上一代 Xbox One X 相同的设计风格。



据传Xbox Series S外形或与Xbox One X设计相似

Thurott 在一篇有关“Xbox Lockhart”的报告中透露,Xbox Series S 可以安装在 Xbox One X 或 Xbox One S 的塑料外壳中,与长方体的 Xbox Series X 相比,Xbox One S 的机身更加纤薄。

据说这些信息来自与微软很熟悉的开发者,相关工作室需要在主机正式发布前做好保密工作。以 Xbox Series X 为例,微软向开发者透露的信息是“新主机会内置于类似塔式 PC 或低音炮的大号机身中”。

至于低功耗版的 Xbox Series S,微软透露的信息是“预零售硬件将被塞进类似于上一代 Xbox One X 或 Xbox One S 的机身中”,其体型或只有 Xbox Series X 的一半。【7475440】

(文中图片来自互联网)

本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:据传Xbox Series S外形或与Xbox One X设计相似http://news.zol.com.cn/747/7475440.html