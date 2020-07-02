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    据传Xbox Series S外形或与Xbox One X设计相似

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，近日有外媒消息称，微软尚未宣布的低功耗版 Xbox Series X 机型可能命名为 Xbox Series S，或许采用与上一代 Xbox One X 相同的设计风格。

    据传Xbox Series S外形或与Xbox One X设计相似
    据传Xbox Series S外形或与Xbox One X设计相似

    Thurott 在一篇有关“Xbox Lockhart”的报告中透露，Xbox Series S 可以安装在 Xbox One X 或 Xbox One S 的塑料外壳中，与长方体的 Xbox Series X 相比，Xbox One S 的机身更加纤薄。

    据说这些信息来自与微软很熟悉的开发者，相关工作室需要在主机正式发布前做好保密工作。以 Xbox Series X 为例，微软向开发者透露的信息是“新主机会内置于类似塔式 PC 或低音炮的大号机身中”。

    至于低功耗版的 Xbox Series S，微软透露的信息是“预零售硬件将被塞进类似于上一代 Xbox One X 或 Xbox One S 的机身中”，其体型或只有 Xbox Series X 的一半。【7475440】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/747/7475440.html report 740 中关村在线消息：据悉，近日有外媒消息称，微软尚未宣布的低功耗版 Xbox Series X 机型可能命名为 Xbox Series S，或许采用与上一代 Xbox One X 相同的设计风格。据传Xbox Series S外形或与Xbox One X设计相似Thurott 在一篇有关“Xbox Lockhart”的报告中透露，Xbox Se...
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