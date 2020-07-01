拼多多宣布组织架构升级：CTO陈磊出任公司首席执行官

中关村在线消息：北京时间7月1日消息，上市即将满两年，用户数已超6亿的新电商——拼多多（NASDAQ:PDD）迎来组织升级。公司创始人、董事长黄峥通过致全员信的方式宣布，经董事会批准公司原CTO陈磊将出任首席执行官。黄峥则继续担任董事长。

黄峥表示，这几年里，拼多多经历了飞速的发展。“团队的快速扩张，业务的高速增长和外部环境的剧烈变化，都在催促我们进一步迭代升级我们的管理团队和公司治理结构。”

此次调整后，黄峥将花更多时间和董事会制定公司中长期战略，研究完善包括合伙人机制在内的公司治理结构，努力从制度层面推进拼多多再上台阶，逐步成为有国际竞争力的公众机构。

“我希望通过这次调整，管理层可以逐步把更多的管理工作和责任交给更年轻的同事，让团队加速成长，让拼多多成为一个更好更强的持续充满创业活力的公司。”黄峥说。

同时，拼多多还任命高级副总裁朱健翀为公司首席法务官（GeneralCounsel），任命马靖为公司财务副总裁。





▲7月1日，拼多多董事长黄峥通过致全员信的方式宣布，经董事会批准，公司原CTO陈磊将升任公司首席执行官（CEO）。（安舜摄）

陈磊，拥有清华大学计算机科学学士学位和美国威斯康星大学麦迪逊分校计算机科学博士学位，曾获得世界奥林匹克信息比赛金牌等多项国际性竞赛奖项，并于世界顶级期刊和学术会议上多次发表数据科学、机器学习领域研究成果。

2007年起，陈磊回国就职于欧酷网担任研发架构工程师。2010年起，担任新游地公司高级研发架构工程师、首席技术官（CTO）。2016年起，担任拼多多公司首席技术官（CTO）。





▲7月1日，拼多多任命高级副总裁朱健翀出任公司首席法务官（generalcounsel）。（安舜摄）

朱健翀本科毕业于清华大学英语专业，后于加州大学黑斯廷斯法学院获得法学博士学位。加入拼多多之前，朱健翀先后在美国世达律师事务所担任公司业务律师和资深顾问，以及在美国伟凯律师事务所担任合伙人。





▲7月1日，拼多多任命马靖出任公司财务副总裁。（宫进 摄）

马靖加入拼多多之前在香奈儿工作了17年，曾担任香奈儿中国贸易有限公司财务总监、香奈儿香港和澳门公司首席财务官、香奈儿中国贸易有限公司董事、中国运营官等职位。马靖毕业于上海财经大学，同时拥有复旦大学BI挪威管理学院MBA和中欧国际工商学院Global EMBA学位。

在7月1日的致全员信中，黄峥还表示，将按照IPO时的承诺，连同创始团队捐赠约2.37%的公司股份，正式成立“繁星慈善基金”，旨在推动社会责任建设和科学研究。该慈善基金委不可撤销的慈善基金，由独立受托人管理，保证慈善基金的所有资产全部用于公益用途。

此外，黄峥表示拼多多将继续建立和完善合伙人制度。为此，黄峥将拿出个人名下拼多多上市公司的7.74%股份给到拼多多合伙人集体。其中一部分可以在不影响拼多多现有股东利益的情况下，进行一些长期基础研究和社会公益等方面的探索，为公司提供额外的长期动力与蓄电池。另一部分可以作为未来管理层的补充激励。

“正如我在IPO前的股东信中所述，拼多多的业务有很强的社会性，我们终将走向公众。因此，我们希望拼多多是一个公众的机构，不应该是彰显个人能力的工具，也不应该有过多的个人色彩。”黄峥说，我们将践行承诺，努力完善它的组织结构、“本分”文化，让拼多多因循它自身独特的命运生生不息，不断演化。

（7475289）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：拼多多宣布组织架构升级：CTO陈磊出任公司首席执行官http://news.zol.com.cn/747/7475289.html