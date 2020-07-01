中关村在线消息：北京时间7月1日消息，上市将满两年，用户数已超过6亿的新电商——拼多多（NASDAQ:PDD）迎来组织升级。公司创始人、董事长黄峥通过致全员信的方式宣布，经董事会批准，公司原CTO陈磊将出任首席执行官。黄峥本人则继续担任公司董事长。



黄峥与创始团队捐赠2.37%股份成立繁星慈善基金 拼多多继续完善合伙人制度

卸任公司CEO之后，黄峥将花更多时间和董事会制定公司中长期战略，研究完善包括合伙人机制在内的公司治理结构，努力从制度层面推进拼多多再上台阶，逐步成为有国际竞争力的公众机构。

黄峥表示，拼多多将继续建立和完善合伙人制度。拼多多在2018年7月上市的时候，设立了合伙人制度的架构，但具体怎样选拔合伙人，合伙人担当的责任等具体模式还在不断探索之中。

为此，黄峥将划出个人名下拼多多上市公司的7.74%股份给到拼多多合伙人集体。其中一部分可以在不影响拼多多现有股东利益的情况下，进行一些长期基础研究和社会公益等方面的探索，为公司提供额外的长期动力与蓄电池；一部分可以作为未来管理层的补充激励。

同时，伴随此次调整，黄峥还将按照IPO时的承诺，连同创始团队一起，捐赠约2.37%的公司股份，正式成立“繁星慈善基金”，旨在推动社会责任建设和科学研究。该慈善基金委不可撤销的慈善基金，由独立受托人管理，保证慈善基金的所有资产全部用于公益用途。

“正如我在IPO前的股东信中所述，拼多多的业务有很强的社会性，我们终将走向公众。因此，我们希望拼多多是一个公众的机构，不应该是彰显个人能力的工具，也不应该有过多的个人色彩。”黄峥说，我们将践行承诺，努力完善它的组织结构、“本分”文化，让拼多多因循它自身独特的命运生生不息，不断演化。

附：黄峥致公司全员信：拼多多的一小步

十多年前，我们刚开始线上创业时，零售市场“控货+流量”的逻辑还是主流，在实践的磨砺中，我们看见了“普惠+人为先”的未来。

五年前，我们在端午节期间的一次失败大促，反而使得我更加相信“拼”这一模式，能有效聚集人的需求，在未来必然创造不一样的社会价值。

现在，我们看见互联网解决的已经不只是效率问题，人们的虚拟与现实，线上与线下已经难分难解，相信“Costco+迪士尼”必然是零售消费市场的未来。

这几年里，拼多多经历了飞速发展。团队的快速扩张，业务的高速增长和外部环境的剧烈变化，都在催促我们进一步升级我们的管理团队和公司治理结构。

就在昨天，我们召开了特别董事会，批准了管理团队的一次迭代调整：

从2020年7月1日起，我将不再担任公司CEO。公司联合创始人、CTO陈磊将接任CEO。

同时，公司任命高级副总裁朱健翀为公司首席法务官（GeneralCounsel），任命马靖为公司财务副总裁。

我将继续担任拼多多董事长。

伴随这次调整，我将按照IPO时的承诺，正式成立“繁星慈善基金”，并连同创始团队捐赠名下拼多多上市公司113,548,920股普通股（约占公司总股数的2.37%），旨在推动社会责任建设和科学研究。该慈善基金为不可撤销的慈善基金，由独立受托人管理，保证慈善基金的所有资产全部用于公益用途。

拼多多将继续建立和完善合伙人制度。我将划出个人名下拼多多上市公司370,772,220股普通股（约占公司总股数的7.74%）给到拼多多合伙人集体。其中一部分可以在不影响拼多多现有股东利益的情况下，进行一些长期基础研究和社会公益等方面的探索，为公司提供额外的长期动力和蓄电池；一部分可以作为未来管理层的补充激励。

我希望通过这次调整，管理层可以逐步把更多的管理工作和责任交给更年轻的同事，让团队加速成长，让拼多多成为一个更好更强的持续充满创业活力的公司。

这次调整后，我将花更多的时间和董事会制定公司中长期战略，研究完善包括合伙人机制在内的公司治理结构，努力从制度层面推进拼多多再上台阶，逐步成为有国际竞争力的公众机构。

正如我在IPO前的股东信中所述，拼多多承载着独特的社会价值，是一个公众机构，不是彰显个人能力的工具，也不应该有过多的个人色彩。我们将践行承诺，努力完善它的组织结构、“本分”文化，让拼多多因循它自身独特的命运生生不息，不断演化。

拼多多董事长黄峥

2020年7月1日

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