高通互动一加 OnePlus Nord或将配骁龙765 5G芯片组

中关村在线消息：据悉，今日一加英国@OnePlus_UK与高通欧洲@Qualcomm_EU在推特上展开了一番互动，证实了一加即将发布的入门新机将采用高通 5G SoC。



高通互动一加OnePlus Nord或将配骁龙765 5G芯片组

这个互动就差直接喊出骁龙 765G 的名字了，此外在昨日的“新起点”New Beginnings纪录片中，一加已经预告了 OnePlus Nord 的价格区间低于 500 美元 / 约 3500 RMB。

作为一款价格适中的机型，OnePlus Nord 最有可能搭载一款中端 5G SoC 。不过除了已经满大街的骁龙 765G，该公司仍有望发布基于高通全新 5G 芯片组的入门新机。

OnePlus Nord 其它传闻包括 32MP 前置双摄 + 药丸型开孔的 90Hz 流体屏、支持 30W 闪充，更多细节仍有待官方正式公布。

该机将在欧洲开放优先预定，尽管印度亚马逊网站已经出现了占位预告，但预订方面的细节尚未披露，感兴趣的朋友请关注我们的后续报道。【7474720】

（文中图片来自互联网）

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