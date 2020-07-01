中关村在线消息：近日据悉，Facebook 近日展示了尚处于概念验证阶段的虚拟现实VR眼镜，有别于市场上的大多数臃肿的 VR 头显设备。











FacebookVR眼镜原型亮相：厚度小于9毫米 外形更像墨镜

这款小巧的眼镜并不会遮住您的半张脸，佩戴起来更像是一副太阳眼镜，可以舒适的佩戴在耳朵上。



它的镜片非常纤薄，屏幕厚度不到 9 毫米，Facebook 声称视场角能与“当前主流消费类 VR 头显媲美”。

在拥有纤薄的机身设计之外，Facebook 设计团队还使用了一种称之为“全息光学”的全新技术。公司对这项技术的解释是

大多数VR显示器都有一个共同的观看光学元件：一个简单的折射透镜，由一块厚厚的、弯曲的玻璃或塑料组成。我们建议用全息光学技术取代这种笨重的元件。

您可能很熟悉在科学博物馆或信用卡上看到的全息图像，这些图像看起来是三维的，在页面内或页面外都有真实的深度。

与这些全息图像一样，全息光学器件也是记录了激光与物体的相互作用，但在这种情况下，物体是一个镜头，而不是一个三维场景，其结果是厚度和重量的大幅减少。全息光学器件像透镜一样弯曲光线 但看起来却像一个薄薄的透明贴纸。

该原型头显还使用了名为“polarization-based optical folding”基于偏振的光学折）技术，以帮助减少实际显示器和聚焦图像的镜头之间的空间。

通过基于偏振的光学折叠，"可以控制光线在镜头内向前和向后移动，这样这个空旷的空间就可以多次穿越，将其折叠到原来体积的一小部分。"

Facebook 还表示这镜片的成色会较现时更好，将可以支持更广阔色域和鲜艳色彩的显示，然而目前就只会有单色显示就是了。

团队要解决的下一个难题，是要把分辨率拔高至人眼能够分辨的极限，减少像素化的问题，而视角就会与今天的 VR 设备相若，也是足够的了。【7474615】

（文中图片来自互联网）



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：FacebookVR眼镜原型亮相：厚度小于9毫米 外形更像墨镜http://news.zol.com.cn/747/7474615.html