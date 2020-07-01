中关村在线消息：近日据悉，三星推出了下一代大容量消费类固态硬盘QVO系列：870 QVO，8月还将推出8TB型号。



三星公布870 QVO新产品线 生产8TB SSD新品

目前该产品价格还没有公开，本月早些时候亚马逊上泄露的网页表明它的价格可能达到900美元，并在8月24日发售。

三星870 QVO是2018年年底发布的860 QVO的继任者，这款新硬盘内部结构也很相似，它是一款SATA 2.5英寸硬盘，可以适用于大多数台式机和笔记本电脑，它采用了三星的4位多级单元架构在这个型号中也被称为四级，或QLC，这有助于以牺牲更快的传输速度来保持合理的价格。

在这一点上，870 QVO似乎提供了速度上的小幅提升，其顺序读写速度均为560MB/s和530MB/s，比前代产品分别提升了10MB/s，三星表示，在随机读取速度方面，其最新的SSD比前代产品有13%的优势。

这款新产品线将为市场带来一款8TB的产品，三星表示通过这款型号，它在整个生命周期内应该可以传输高达2880TB的数据。

容量较小的SSD则没有这么高的总吞吐量，4TB型号的总写入量为1440TB，而2TB和1TB型号在整个生命周期内分别能够写入720TB和360TB，每块硬盘都有三年的有限保修期。【7474598】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星公布870 QVO新产品线 生产8TB SSD新品http://news.zol.com.cn/747/7474598.html