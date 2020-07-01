O‘Ratings端午直播图鉴：宅家看直播买粽子才是正经事

独立第三方监测服务商——O'Ratings近日公布了新一期TOP20端午周（6.22-6.28）直播榜。该榜单是继618 TOP20直播榜之后，O'Ratings公布的又一热点榜单。基于本次端午周直播榜的数据，O'Ratings以“端午吃货观察”为题，针对性地对食品饮料行业在端午节为期一周的直播表现进行了系统化分析，呈现了一系列富有启发性的商业决策参考。





微信搜索小程序 “O'Ratings监测”获取TOP20端午周（6.22-6.28）直播榜

超6.3万单粽子！上位背后是习惯改变



据O'Ratings监测数据统计显示，今年的端午假期， 直播带货依然火热，共计直播超0.74万场。“粽子”在端午节当之无愧的登上直播间“C位”以总订单超6.3万件的成绩成功出道。有趣的是，O’Ratings监测发现，粽子在端午节来临后定单量陡增，看来比起提前采购时令食品，如今的消费者似乎更倾向于即时消费 —— 与其提前准备，不如节日当下再采购也无妨。这种消费习惯的悄然改变，也提醒品牌在制定时节性商业策略时，需要考虑购买决策时间缩短之后对销量的影响。



据O'Ratings监测数据统计显示： “粽子”在端午节当之无愧的登上直播间“C位” 以总订单超6.3万件的成绩成功出道



周五晚7到8点！吃货们的剁手时间



此外，O'Ratings监测统计了直播间观看人数和食品饮料类成交量之后，进行了科学交叉对比分析，发现了一个有趣的现象：一周之内，食品饮料类在周五的成交额更高；而一天之内，食品饮料类在晚上7点到8点之间的成交额更高。也就是说，如果你是一个正在减肥的吃货，那么周五晚上7点到8点关掉手机不要看直播，或许有助于你的减肥事业。相反，对于品牌方而言，了解直播间不同品类的黄金剁手时间段或许能够让带货事半功倍。



据O'Ratings监测统计数据显示：一周之内，食品饮料类在周五的直播成交额更高；而一天之内，食品饮料类在晚上7点到8点之间的直播成交额更高

食品上升4.3%！嘴巴在假期更寂寞



除了以上两个有趣的发现之外，据O'Ratings监测统计数据显示 —— 相比普通周末时段，端午假期期间的食品饮料行业在直播间的整体成交量上升4.3%，达到日均6百多万单。 看来放假的时候，消费者的嘴巴比内心更寂寞。或许不少人都选择“搞点东西778”来轻轻松松地度过一个悠闲假期。



据O'Ratings监测统计数据显示：相比普通周末时段，端午假期期间的食品饮料行业在直播间的整体成交量上升4.3%

O'Ratings作为独立第三方监测服务商，7月即将推出周播行业季报，可以通过微信小程序“O'Ratings监测”下载。未来O'Ratings监测将持续关注直播行业的热点事件，共同推进直播行业的可持续良性发展。



＊文中数据出自独立第三方监测服务商O'Ratings，监测时间从6月22日0点0分到2020年6月28日23点59分，O'Ratings 直播监测通过测量全网各直播平台的直播节目（live-streaming,又称直播间），通过五大指标对各直播节目进行评价：收视率（live-streaming Ratings，又称收视点）、观看人数峰值（peak viewers）、行业占比（market share，又称市场占有率）、带货指数（sales index）和互动指数（engagement index）。

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