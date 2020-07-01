早报：老干妈称腾讯被骗了 一加中端机Nord公布

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

Win10更新率不高一直对微软是个问题，最新的这次更新依旧如此。



7%用户已安装Win10 5月更新 比例仍然不高





近日，互联网数据研究机构AdDuplex的报告显示，截止到6月29日，已有7%采用Windows 10的PC设备安装了Windows 10 2020年5月更新版本。同时，数据显示，1903 仍是目前Win10用户使用最多的版本，占比46.2%；1909版本占比35.7%。

摩托罗拉现在也要做5G手机了。



摩托罗拉首款5G手机曝光 来自Moto G系列





据知名爆料人Evan Blass表示，新款 Moto G 5G 手机将是该公司首款采用 5G 网络标准的手机。根据消息显示，该设备将在背面配备一个4800万像素的主摄像头，正面则配备了双打孔的自拍相机。背面除了后置四摄的模组之外，还有标志性的 M 字。

有关PS4后续升级PS5的问题，一直是人们关心的一个问题。



索尼确认 二手PS4实体盘也可以获得PS5升级





近日，在日本媒体 Game Spark 的一则采访中，SIE方面在谈及 PS4 实体游戏获得 PS5 升级的问题时表示，二手实体光盘也可以支持升级，但具体获取支持的细节将在未来公开。同时，在提及 PS5 向下兼容的问题上，SIE称正在专注于向下兼容 PS4 游戏的工作，并表示将让玩家们带着自己 PS4 的游戏库前往新的主机平台。

一加现在也开始拥抱更多市场，比如中端市场。



一加中端新机一加Nord公布 真机图同时流出





一加手机官方刚刚正式公布了其即将发布的中端新机的名称：一加 Nord。Nord在几种欧洲语言中都是北方的意思，包括德语、法语和瑞典语。一加 Nord将首先在欧洲和印度上市，而 “北美地区的部分用户也将有机会在上市后通过非常有限的测试计划体验新设备”。

新作引出诸多争议的顽皮狗，近期确认他们暂时还不会参与PS5游戏制作。



顽皮狗确认 近期不会参与PS5游戏开发





随着PS5上市时间的临近，很多游戏厂商都宣布正在或计划开发适配PS5的游戏大作，而有些厂商却是例外。顽皮狗副总裁 Neil Druckmann在前任天堂北美CEO雷吉的播客上谈到了 PS5，他表示因为自己和团队需要在《最后的生还者2》发售后休息一阵，所以不会立即参与PS5的游戏开发。

昨天老干妈与腾讯的诉讼纠纷成为了话题，随后老干妈进行了回应。

老干妈回应被腾讯起诉：腾讯公司被骗了！





据一财报道，有关腾讯起诉贵州老干妈并要求法院冻结后者千万资产等事宜，昨天下午，老干妈公司相关负责人回应称，并没有与腾讯有任何的合作，关于此事老干妈公司认为，腾讯公司被骗了！老干妈公司已经向警方报案，稍晚会发布声明。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

（7474451）





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：老干妈称腾讯被骗了 一加中端机Nord公布http://news.zol.com.cn/747/7474451.html