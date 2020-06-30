中关村在线消息：北京时间6月30日消息，今天荣耀官方正式宣布，他们将与曲一线合作推出《5年高考3年模拟》联名礼盒。这款礼盒采用的是荣耀X10燃力橙配色，礼盒中也会附赠《5年高考3年模拟》的订制手机壳。



荣耀X10推《5年高考3年模拟》礼盒 还有订制手机壳

在此次“释放超能，一举橙名”活动中，用户购买荣耀X10就可以获得《5年高考3年模拟》联名礼盒。

荣耀X10采用6.63英寸升降式全面屏，屏占比达到了92%，刷新率达到90Hz，180Hz触控采样率，通过德国莱茵TüV低蓝光护眼认证。

核心配置方面，荣耀X10搭载麒麟820 5G处理器，最高8GB+128GB内存组合，内置4300mAh电池，支持22.5W快充。

拍照方面，荣耀X10采用4000万RYYB高感光影像三摄设计，1/1.7英寸大底，支持四合一超大像素，支持独家猫头鹰2.0算法，AI追焦技术，支持4K超高清视频拍摄。

（本文图片来自互联网）

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