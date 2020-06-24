500块和5000块的智能手表，到底差在哪里？

中关村在线消息：一款智能手表，不仅可以提升我们的时尚／潮流感，也能帮助我们塑造更智能化的生活，几乎是现在年轻人的标配。但在如此众多的智能手表产品中，价格下至三五百、上至三五万，功能差别真的很大吗？如何才能快速选择到适合我们的那一款呢？







首先，我们先简单分个类：智能手表基本可以根据续航和功能分为两种。一种是注重功能性的全智能手表，它能够安装应用软件，功能也更加丰富，一种是注重续航的智能手表，是智能手环的“表型”升级，在续航表现上更加出色。





其次，外貌协会的逻辑必然是：先看颜值值不值！相比手环，智能手表在穿搭上确实更显精致和高级。“方表”和“圆表”的不同设计更是满足了不少人的偏好：方形表盘更适合触屏操作，具有科技感；圆形表盘则更贴近人们对表的认知，显得更为百搭优雅。





废话不多说，我们精心挑选了几款不同价位段最具代表性的产品，快来看你会pick哪一个！

精致高逼格，果粉的不二之选





对于苹果手机用户来说，AppleWatch Series5智能手表自然是更好的选择。与一般的智能手表不同，它升级了常亮的屏幕，不用抬起手腕，也能时刻看清楚时间等关键信息。它有着精准而丰富的运动、健康信息记录，也能安装丰富的APP。全面屏的出众显示效果，还有着丰富的表带选择，支持了无线充电，综合体验很出色。（拼多多百亿补贴只要2549元起，完爆全网618，点击了解）

持久续航，智能时代更贴心





如果不想要一天一充的智能手表体验，荣耀MagicWatch2则是一个更好的选择。它有着14天长续航，支持蓝牙通话，并且还能够内置存储音乐，跑步时也能够戴着耳机运动。24小时的心率检测，带来更精准的健康和运动数据记录。圆形表盘也有着丰富的表盘，更加时尚潮流。（拼多多百亿补贴只要749元起，完爆全网618，点击了解）

专业运动，户外探险更从容





颂拓是芬兰著名的户外表品牌，这款颂拓9旗舰级专业运动腕表，对于户外运动和极限运动爱好者来说，有着更丰富的功能。超长续航时间，80多种运动模式加持，还支持GPS导航、温度计、气压高度、暴风雨、月相等信息，精准的心率检测呵护健康。合成蓝宝石镜面，100米防水，陪你去征服不同地方。 （拼多多百亿补贴只要4500元起，完爆全网618，点击了解）

自由百搭，潮流智能并重





TicWatch2智能手表，内置了SIM卡槽，可以实现打电话，它也能够连接WiFi，在线播放歌曲。更加优雅的圆形设计，拥有着每周更新的丰富表盘，彰显个性。它还支持了腕上支付，语音指令，在体验上更出众。（拼多多百亿补贴只要499元起，完爆全网618，点击了解）

想要体验智能手表的魅力，这几款智能手表，都有着各自不同的体验与优势。让腕表成为你气质的展现，你会对哪一款更心动呢？

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