中关村在线消息：近日，荷兰著名科技媒体 LetsGoDigital 邀请知名设计师 Jermaine Smit基于目前所掌握的诸多线索，制作了 Note 20 Ultra 高清渲染视频。















三星Galaxy Note 20 Ultra高清渲染视频公布

在该视频中，Galaxy Note 20 Ultra 最值得注意的变化就是机身背面的三枚摄像头，应该分别是广角、超广角和变焦镜头。



其中 DepthVision 将内置特殊的 3D 传感器，即使在录制视频时，也能制作出漂亮的虚化效果。此外，Galaxy S20 系列中首次登场的 8K 视频录制功能也会装备在 Note 20 系列中。

Galaxy Note 20 Ulta 主摄应该是和 S20 Ultra 相同的 1.08 亿像素 ISOCell Bright HM1，并有望装备激光自动对焦系统。

变焦镜头上似乎获得了升级，虽然不会装备 100 倍的混合变焦能力，但也有非常强悍的 50 倍混合变焦能力。

Galaxy Note 20 系列将运行最新的 Android 11 系统，月初谷歌公布了Android 11的公测版。

新的操作系统至少包括 100 项新功能，包括更好地支持可折叠智能手机型号和 5G 手机。【7473844】

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