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    OnePlus电视2020型号细节曝光 将推出三个尺寸

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：今日，据247Techie的一份新报告揭示了OnePlus TV 2020机型的屏幕尺寸和分辨率，OnePlus TV 2020系列将有32英寸、43英寸和55英寸三种尺寸。

    OnePlus电视2020 型号细节曝光
    OnePlus电视2020型号细节曝光

    OnePlus TV 32英寸和43英寸机型将分别配备高清和全高清分辨率，根据消息人士透露，屏幕尺寸为55英寸的OnePlus TV 2020旗舰机型将配备4K超高清显示屏。

    该报道也得到了爆料人Mukul Sharma的进一步支持，在印度亚马逊上也发现了55英寸OnePlus电视的壁挂支架，型号为55U1。

    55英寸的OnePlus电视型号将与Q1系列类似，它将提供优质的设计和功能，如OnePlus股票电视应用、杜比视觉和杜比Atmos支持。

    32英寸和43英寸机型可能只支持杜比音频和93%NTSC色域的LED面板。

    OnePlus TV 55英寸旗舰机型将搭载四核联发科芯片组，支持MEMC和Gamma Color Magic芯片，以提升画质。

    OnePlus首席执行官Pete Lau近日在接受Android Central采访时透露，即将推出的OnePlus TV将采用超薄设计，背部采用碳纤维处理，屏占比高达95%。

    新款OnePlus TV将于7月2日在印度上市，并将在亚马逊上销售。【7473758】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OnePlus电视2020型号细节曝光 将推出三个尺寸http://news.zol.com.cn/747/7473758.html

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