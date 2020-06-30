传高配版iPhone 12产能受阻 5G毫米波模块难做

中关村在线消息：苹果今年的iPhone 12必然会支持5G网络，但现在有爆料显示这其中可能会存在一些问题，那就是支持毫米波的版本产量预计会跟不上，从而导致首批iPhone 12的供货紧张。





DigiTimes报道称，支持5G毫米波的iPhone 12版本的实际出货量预计只有1500万至2000万部，较年初预期的3000万至4000万部缩水了约50%。

这主要还是受到产量的影响，因为iPhone 12的5G毫米波天线模块是苹果自研的，还没有经过市场的检验，代工厂也是头一回生产这种部件，良品率应该存在考验。

据悉，苹果今年的四款iPhone 12均会支持5G，但是5.4寸的iPhone 12和6.1寸的iPhone 12 Plus的5G不支持毫米波频段，只有另两款高配机型会支持。

这意味着，两款低配版的iPhone 12在5G支持上天生存在残疾，无法与部分运营商兼容，比如只使用毫米波频段的运营商Verizon。

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