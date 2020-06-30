中关村在线消息：近日据悉，三星公司预计将在未来进一步扩大其5G智能手机组合吸引力，推出更便宜的Galaxy A42型号5G机型。



三星研发一款价格便宜的5G手机 Galaxy A42

这将是三星2021年系列中端Galaxy A设备的成员，是4G LTE的Galaxy A41后续产品，三星的Galaxy A42预计有4G和5G两种版本，后者型号为SM-A426B，128GB内部存储空间，高于2020年Galaxy A41上64G存储空间。

目前，所有Galaxy A42 5G规格暂时仍处于保密状态，也不知道这款手机是否会在美国本土发布。

三星之前发布的Galaxy A71 5G已经在美国上市，建议价格为600美元，要知道，而支持5G的A51型号将在今年夏天晚些时候推出，价格不超过500美元。

但4G LTE的Galaxy A41却在北美市场找不到踪影，让人怀疑明年的A42 5G是否也会如此。

如这款中端机最终真的在美国正式上市，似乎可以肯定它的价格大概会在400美元左右，甚至可能更低，它将对三星5G智能手机销售数据大幅提升做出重要贡献。【7473750】

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