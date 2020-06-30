早报：亚马逊为物流人员发奖金 欧洲硬件大奖公布

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

疫情期间亚马逊物流的工作人员一直在加班，现在亚马逊给予了这些工作人员一笔奖金。



感谢疫情期间加班 亚马逊一次性奖励物流人员500美元





据外媒报道，亚马逊今日宣布，本月将向大多数一线员工支付500美元（每人）的一次性奖金，因为他们在新冠病毒疫情期间确保了公司电子商务业务的持续运营。负责亚马逊物流业务的高级副总裁戴夫 · 克拉克称，这些奖金将给公司带来约5亿美元的费用。

近期欧洲硬件大奖公布，AMD成为了大赢家。



欧洲硬件大奖公布 AMD 拿下多项最佳





近日，2020 年（第六届）欧洲硬件大奖公布，AMD 拿下包括最佳产品、最佳新技术在内的多项奖项。AMD拿下了最佳产品、最佳新技术、最佳处理器、最佳游戏处理器和最佳超频处理器等几项大奖。此外，基于 AMD 锐龙 4000H 处理器的华硕 ROG 幻 14 游戏本还被评为最佳游戏本。

许多人都会认为WatchOS7新推出的洗手检测功能是为了这次新冠，不过似乎苹果早就在准备了。



不是临时起意 苹果很早就在研发洗手检测功能





在WWDC2020开发者大会上，苹果发布了全新的WatchOS 7 ，为Apple Watch带来个性化、健康、健身等重大功能，除了全新的表盘共享、睡眠追踪外，洗手自动检测功能的加入在如今新冠病毒大流行的时刻显得非常“应景”。不过，苹果技术副总裁凯文·林奇 (Kevin Lynch)告诉外媒TechCrunch，该功能是“多年研发的结果”。

近几代iPhone在拍摄领域一直有所建树，iPhone12也不例外。

视频拍摄进一步升级 iPhone12支持高帧率4K视频拍摄





近日YouTube频道EverythingApplePro和爆料者Max Weinbach纷纷表示，iPhone 12可能会新增两种新的拍摄模式。新的模式据说支持120fps和240fps的4K视频拍摄，这两个模式只属于高端的iPhone 12‌ Pro和iPhone 12‌ Pro Max。

还有一条关于iPhone的消息，就是这几天沸沸扬扬的标配充电器。



iPhone12不再附送充电器 潘九堂称供应链早已确认





继巴克莱分析师、郭明錤相继表示今年下半年新款 iPhone 12 将取消随机附赠充电器后，前分析师、现小米产业投资部合伙人潘九堂也发布消息表示，新款 iPhone 将不再附送充电器，并称：“这事供应链早就确认了”。潘九堂预计苹果取消随机附送充电器这一传统，主要原因是为了降低成本以及大部分原苹果用户需要换机，这部分消费者已经拥有了苹果手机的充电器。

微软新主机下月即将放出更多消息，而现在廉价版机型的传闻也甚嚣尘上。



微软Xbox Series S更多消息流出 CPU相同售价减一半





据 The Verge 的记者 Tom Warren 透露，低配版次世代 Xbox 与性能更强的 Xbox Series X 使用相同的 CPU，两者的区别只是在 GPU 的频率以及运算单元数方面。对于用户和开发者来说，如果两者拥有完全相同的 CPU，的确是一个好消息。因为不但可以减少开发难度，而且两种规格主机的区别将主要体现在分辨率方面。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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