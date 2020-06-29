携手百度高效运营小程序店铺 “糖兜数码”专访

引流获客一直是经营难题，在此情况下ZOL携手百度共同搭建ZOL微商城运营生态，通过百度小程序及百度生态有效帮助商家实现线上交易、引流获客，一站式解决商家难题，完善交易闭环。

目前ZOL微商城已有700多家零售商入驻。其中不乏一些优秀的商家，通过高效运营手段收获高流量高营业额。今天就给大家分享一个优秀的店铺运营案例：【糖兜数码】，供各位零售商家借鉴学习。

一、为什么开通百度小程序？

为了给大家更深度贴切的店铺运营经验分享，我们与糖兜数码孔总进行了线上交谈，了解了他运营小程序店铺的真实经历想法和感受。





孔总表示，根据其个人经营店铺的经历，开通电商小程序确实可以带来新客户，提升成交率。其次，ZOL中关村在线在行业内有一定知名度，有平台担保值得信赖。另外，依托于ZOL强大的产品库数据可以直接给商品绑定对应参数，提升陌生客户的信任度和成交率。综合以上因素，糖兜数码果断选择入驻ZOL微商城。

二、如何通过小程序获客？



糖兜数码阐述客户来源

在沟通中孔总明确表示，糖兜数码通过维护原来老客户的经营，分享小程序店铺链接带来了一些客源，同时对于店铺来讲外部资源的支持引流更为重要。



而依托于百度的强大生态资源，糖兜数码已经具备了从客户引流到新客户转为老客户的完整流程，对于糖兜数码来讲未来的客源效果将会更为明显。

三、百度小程序搜索引流新客

互联网时代，流量为核心，想要得到更多流量或者让自己的商品受到更多人的关注，最关键的在于怎么去找流量并且转换好。

在ZOL流量资源的强势助推和商家精准化运营下，糖兜数码店铺覆盖了百度生态的庞大流量。无论是百度关键字检索，亦或是直接搜索店铺，都能精准直达糖兜数码电商小程序店铺，为交易转化提供有力的流量保障。



糖兜数码通过百度获得更明显的位置露出

四、日常如何运营小程序店铺？

电商营销活动是店铺促销的关键手段。ZOL微商城内置优惠券、预售、秒杀、团购等四大能力赋能商家营销。糖兜数码紧跟节日热点和行业热点，在合适的时机开展线上营销活动，促进店铺活跃和成交。



糖兜数码店铺促销活动



五、精细化店铺装修提升用户体验

一个优秀的店铺装修，其装饰装修元素的精心运用不仅能使店铺的风格鲜明、特色突出，而且还能对商品起很好的烘托作用，增加销售收入。

糖兜数码深谙电商小程序装修精髓，利用ZOL微商城内置的十余种装修组件，在兼顾时效和用户体验方面，精细化店铺装修，定制独有店铺风格，凸显专业性。





内置多种装修组件帮商家自定义首页

六、糖兜数码简介

糖兜数码商城平台是一家集手机销售，手机周边及智能数码，智能生活，手机售后维修等多种商品销售为一体的o2o体验式销售平台。

采用全新的线上线下o2o体验式销售模式，秉承为客户创造最大化价值的服务理念，既给消费者带来了线上购物的便捷，低价，实惠，又给消费者提供了优质的商品和服务，同时给消费者创造了安全放心的线下购物场所和愉悦的购物体验，让信赖糖兜数码的消费者以最低的成本获得最满意的服务和最适合的产品。

糖兜数码自入驻ZOL微商城以来，取得了不错的销售成绩，而这离不开精细化的店铺运营手段。新入驻的零售商家可以根据自家店铺的实际情况，选择适合的方式积极运营小程序店铺，定能取得不错的收益。

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