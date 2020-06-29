中消协点名罗永浩直播带货问题多 都是全网最低价惹的祸

如今名人直播带货已经不是什么新鲜事儿了，尤其是在科技圈子里，罗永浩的影响力和带货能力还是值得肯定的。不过近期消协点名罗永浩，称直播带货问题多，这究竟是怎么回事呢？其实最根本的问题还是“全网最低价”惹的祸，老罗这次被别人盯上了。



中消协点名罗永浩直播带货问题多

6月29日，中消协发布“618”消费维权舆情分析报告。报告称，监测期内，共收集有关“直播带货”类负面信息112384条。每日负面信息量较为平稳，日均在5600条左右，其中6月12日和6月17日相对较高。其中，消协点名罗永浩，更是引发了强烈关注。

罗永浩直播带货并不是第一次翻车，此次消协点名罗永浩更是把问题聚焦在这位科技红人身上。此前老罗带货的鲜花收到之后并不新鲜，对此罗永浩给出补偿措施：所有单子统统免单，并且还双倍赔偿！还有很多网友生成，老罗带货不符合直播间宣传的“全网最低价”。



中消协点名罗永浩直播带货问题多

中消协点名罗永浩其实也很冤枉，毕竟树大招风，老罗打出的“全网最低价”早就被无数人盯上了。只要老罗在直播间打出了“全网最低价”，立刻就会有很多商家打出更低一些的价格，并且冠以“低过老罗”的名号，甚至让“低过老罗”这四个字成为网络热搜词。

中消协点名罗永浩，小编都替老罗喊冤，说白了很多商家都是蹭老罗的热度，但也从一个方面可以反映出，老罗直播带货这事儿，关注度还真是挺高的。虽然目前直播带货还有一些不成熟的地方，甚至出现了一些不和谐的因素，但是直播带货的效果还是立竿见影的。



中消协点名罗永浩直播带货问题多

尤其是在当前疫情肆虐的背景下，很多商业模式都处于停滞的状态，名人直播带货之所以能够在短时间内快速火爆起来，说明这种形式符合当前的形式，并且可以满足了买方和卖方的双方需求。虽然中消协点名罗永浩，但我们大可不必完全带着批判的有色眼镜来看待。

今天中消协点名罗永浩直播带货问题多，其实也是一种逐渐规范和正在进步的标志，相信随着监管层面的价钱管理，直播带货将会越来越规范，把更多真正物美价廉的产品推荐给广大消费者，并在一定程度上活跃供需关系，带动经济发展。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：中消协点名罗永浩直播带货问题多 都是全网最低价惹的祸http://news.zol.com.cn/747/7473105.html