中关村在线消息：今日据悉，国外爆料人Slashleaks曝光了谷歌Pixel 5 XL带壳渲染图，谷歌Pixel 5 XL采用的是刘海屏方案，背部相机造型神似Pixel 4 XL，同时采用背部指纹方案。







谷歌Pixel 5 XL 5G版外壳曝光：后指纹+刘海屏

刘海屏+背部指纹是两年前Pixel 3 XL所采用的设计，考虑到屏下指纹已是标配，而且上一代Pixel 4 XL支持3D人脸识别并取消了指纹识别，因此关于渲染图的真实性有待证实。



爆料的渲染图显示Pixel 5 XL似乎保留了3.5mm耳机孔，考虑到Pixel 4 XL已砍掉这一接口，Pixel 5 XL回归的可能性不大。

作为Pixel系列新成员，谷歌Pixel 5 XL将支持5G网络，是谷歌旗下第一款5G手机。

此前的爆料称，Pixel 5、Pixel 5 XL使用的不是骁龙865旗舰平台，而是骁龙765G，爆料称骁龙865平台成本较高，谷歌Pixel 5 XL可能会无缘这一旗舰芯片。

按以往惯例，谷歌Pixel系列通常会在10月份登场，考虑到疫情尚未结束，谷歌Pixel 5 XL不排除延期发布的可能。【7473102】

（文中图片来自互联网）

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