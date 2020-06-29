Xbox Series X发布会或不在7月初举行

中关村在线消息：微软的上一次的Xbox Series X相关的宣传活动算是彻底翻车了，希望被寄托在了7月的这一次发布会上，但现在有消息称该发布会可能不会在7月初举办。





尽管微软确定在7月会有一个关于Xbox Series X的大型发布会，但一直没有公开具体时间。知名微软相关媒体Windows Central表示，Xbox Series X发布会不会早于7月12日举办。

Windows Central的记者JezCorden在与网友互动时表示，Xbox Series X发布会的时间应该在7月12日至7月22日这段时间内。此外JezCorden还透露，原计划在6月举办的“Xbox 20/20”被推迟到了8月，甚至可能会取消。

由于疫情的影响，今年的E3展会没有举办，各大游戏厂商都在举办在线的活动，微软要在今年推出新一代游戏主机，宣传的压力就更大了，因此对于7月这场发布会也会格外重视。

此前竞争对手索尼已经举办了一场成功的PS5发布会，而微软的第一场Xbox Series X活动可以说完全失败了，甚至产生了很不好的负面影响，这就让7月的发布会显得格外重要了。

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