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    拼多多联合小度推出“品牌日”：爆款智能音箱半价抢

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：6月29日，小度智能音箱大金刚登陆拼多多万人团，拼多多同时推出“小度品牌日”活动，小度智能音箱旗下100余款产品将悉数参与此次活动。其中，小度智能音箱红外版等部分产品半价即可抢购，小度按钮1元抢，智能音箱产品最高降价超65%。用户通过拼多多APP首页“限时秒杀”万人团入口即可进入相关页面。

    拼多多联合小度推出“品牌日”：爆款智能音箱半价抢
    拼多多联合小度推出“品牌日”：爆款智能音箱半价抢

    据介绍，小度智能音箱大金刚在29日零点正式登陆拼多多万人团，日常价199元，拼团价格只需159元。大金刚智能音箱为小度旗下爆款产品，极客风格的金属外观、钢炮立体音质备受科技产品爱好者的好评。此外，大金刚智能音箱通过红外遥控，支持链接市面上大部分品牌家电，包括231个空调品牌、370个电视品牌、123个机顶盒品牌等，也是百度旗下热卖的家庭生活人工智能助手。

    拼多多联合小度推出“品牌日”：爆款智能音箱半价抢
    拼多多联合小度推出“品牌日”：爆款智能音箱半价抢

    在“小度品牌日”活动期间，拼多多“百亿补贴”也将覆盖多款小度产品。其中，小度电视伴侣智能音箱补贴价只需379；小度智能音箱PLAY青春版补贴价只需69元；小度小芦智能音箱补贴价只需44元，均为全网最低价。

    小度智能音箱系列产品是近几年备受年轻人喜爱的科技产品，在拼多多平台累计售出超过10万件。平台数据显示，购买小度智能音箱产品的用户70%以上为90后、00后。值得一提的是，收货地址为三四五线城市的订单占比达到46%，几乎与一二线城市持平。

    拼多多智能产品业务负责人表示，随着移动互联网和新电商平台的发展，四五线城市年轻用户对于科技产品的消费热情被进一步释放，拼多多未来将联合更多的科技品牌定期推出“品牌日”活动，为推动科技普惠尽一份力。

    （7473044）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/747/7473044.html report 1352 中关村在线消息：6月29日，小度智能音箱大金刚登陆拼多多万人团，拼多多同时推出“小度品牌日”活动，小度智能音箱旗下100余款产品将悉数参与此次活动。其中，小度智能音箱红外版等部分产品半价即可抢购，小度按钮1元抢，智能音箱产品最高降价超65%。用户通过拼多多APP首...
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