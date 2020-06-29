中关村在线消息：北京时间6月29日消息，据上海的《IT时报》报道，上海的苹果代工厂昌硕目前已经投入了iPhone 12的生产，并且他们已经在每个版本里都生产了4G和5G两个版本。这样的报道似乎意味着，iPhone 12今年依旧可以正常上市。



iPhone12即将投入生产 上海工厂分得一杯羹

根据之前的传言显示，今年苹果推出的三款机型对应名称或为 iPhone 12、iPhone 12 Max 以及 iPhone 12 Pro。其中，4G版本的iPhone12起售价为549美元。

在此之前，荷兰T-Mobile官网率先公布了iPhone 12的全系名称，相关页面信息显示，四款iPhone 12分别命名为：iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，这也是运营商官方渠道首次泄露iPhone 12的型号名称。

5.4英寸的iPhone 12为入门款，屏幕比如今的iPhone 11更小，后置双摄而且由于采用了全面屏设计，其机身会比4.7英寸的iPhone SE更为紧凑。从曝光的机模看，iPhone 12明显的变化就是边框回归直边类似于iPhone 4，电源键位置做了下移，并且电源键变得更长了。

iPhone 12将继续使用以前的方形摄像头模块，两部iPhone 12系列将配备后置双摄像头，而两部iPhone 12 Pro系列将配备后部三摄+ LiDAR激光雷达扫描仪。

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