中关村在线消息：近日，据韩国出版物《Viva100》消息，三星一直在研发三星Galaxy Fold的廉价版本，类似于三星Galaxy S10 Lite和Note 10 Lite的关系，这可以让三星继续扩大折叠屏手机的市场。



三星Galaxy Fold Lite折叠新机型专利文档泄露

据消息来源显示，三星本来想在发布Fold 2的同时发布三星Galaxy Fold Lite，价格为100万韩元约合900美元，但产品已经决定推迟到明年年初才上市。

暂时被称之为Galaxy Fold Lite版的设备大概会在某些方面做出妥协，例如摄像头数量较少，外屏较小。

5月份的设计专利所揭示的有趣之处，图像解释了一款用条状物取代外部屏幕的设备，就像三星Galaxy Z Flip一样，只有2个摄像头，并保留了刘海。

但是，900美元仍然是非常多旗舰重兵把守领域，买家仍然需要在买到最好的传统手机和有点不完美但可折叠的手机之间做出选择。【7473012】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy Fold Lite折叠新机型专利文档泄露http://news.zol.com.cn/747/7473012.html