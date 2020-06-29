中关村在线消息：近日据悉，据韩媒最新消息，三星已经开始着手新一代的OLED屏的研发，同时为了配合生产，他们还自建了A3 OLED面板生产线。



三星新一代OLED屏：更轻薄+更省电

通过升级之后，A3 OLED面板生产线就能生产两种背板技术的OLED屏幕，部分产能用于生产低温多晶氧化物LTPO背板的OLED屏幕。

三星正在开发的新OLED屏采用LTPO背板技术的OLED屏幕，LTPO技术将带来更省电的背板，它负责在显示屏上开启和关闭单个像素点。

倘若研发成功，就可能为下一代iPhone带来更长的电池寿命和或新功能，如ProMotion或始终显示技术。

显示面板行业分析师Ross Young认为，如果苹果计划在iPhone上提供ProMotion，那么LTPO技术是必不可少的，因为当设备处于非活动状态时，LTPO将允许其刷新率低至1Hz以优化电池寿命。

苹果一直对iPhone的屏幕素质要求都极为苛刻，这一技术更有可能用于高端的OLED屏幕，目前已用于苹果的智能手表，下一代的iPhone也将采用。

三星自己也研发了背板技术，升级之后A3 OLED面板生产线的余下产能，可能就将用于生产三星自己的屏幕。【7472995】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星新一代OLED屏：更轻薄+更省电 http://news.zol.com.cn/747/7472995.html