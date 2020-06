中关村在线消息:北京时间6月29日消息,据外媒报道,此前韩国男团BTS创造了7460万次Youtube 24小时播放记录,现在这个纪录被再一次打破,同样来自于韩国偶像团体Blackpin,他们的单曲“ How You Like That ”在发布24小时内观看次数超过8200万。



YouTube 24小时观看纪录被破 这次还是韩团

据了解,YouTube 24小时观看纪录基本表现了一个视频的受欢迎程度。值得一提的是,目前Youtube 24小时播放记录中,Blackpin就占据了前五名的两个席位。他们击败的,正是在美国大火的防弹少年团BTS。

