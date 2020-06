早报：iPhone12没有标配充电器 QQ推出8位靓号

科技行业新鲜趣事早知道,今日份《科技早报》为君奉上。

三星可折叠手机开始成为他们一个比价重要的产品线,现在三星希望能够继续拓宽。



传三星 Galaxy Fold Lite明年出 售价约5800元





据韩国媒体 viva100 的报道,三星计划在 2021 年推出一款约 100 万韩元(约 5800 元)的 Galaxy Fold Lite。这款设备将于8月5日与Galaxy Fold 2、Galaxy Note 20 和 Galaxy Z Flip 5G 一同亮相。不过,该机的上市时间会推迟到 2021 年。

今天的小米造车传闻最终以玩具车公布收场,不过



玩具车只是预告 小米注册车联网相关商标





小米商城官微中午发微博称 “造车?我们是认真的!”,下午公关总经理徐洁云就紧急辟谣,称是同事抖错机灵了,造车没有的事,随后他们公布了一辆玩具遥控车。不过此前启信宝数据显示,小米科技有限责任公司已于 2020 年 6 月申请注册小米车联商标,同日还申请注册相关图形商标,两者国际分类皆为 9 类科学仪器、42 类设计研究。

随着营收压力的加大,未来苹果iPhone标配的配件,可能没那么良心了。

传iPhone12取消标配充电器 5W18W年底停产





天风证券分析师郭明錤发表关于iPhone 12的研究报告。据研究报告,苹果将取消iPhone 12系列随机附赠充电器,新款iPhone SE将在2020年下半年取消附赠充电器。郭明錤表示,20W新款充电器外观与18W相似,将在2020年第三季度大量量产。有5W与18W充电器将在2020年底前结束生产。

iPhone推出找回功能之后,给人们带来了更多的便利。

苹果iPhone组建Find My网络 由上亿设备构成





WWDC 上,苹果宣布了一个关于其 Find My 网络的重大消息。苹果 Find My 网络是一个由数亿台苹果设备组成的众包网络,可以帮助用户找到丢失的 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Watch。从明年开始,支持 Find My 网络的第三方配件可以使用 Find My 应用进行定位。也就是说,任何配件制造商都可以连接到 Find My 网络。

QQ最近推出了8位靓号功能,价格并不便宜。



QQ会员推出8位靓号 每个靓号100元





据QQ会员官方微信公众号消息,8位QQ顶级靓号上线,最低购买5个月超级会员即可拥有。QQ 靓号享有尊贵【靓】字标识,在资料卡、账号信息页等多处状态栏里有着明显区分。

一加的智能电视更新很快,近期又要发布新品了。

传一加即将发布智能电视新品 分为三个尺寸





最近,一加确认将于 7 月 2 日在印度推出价格更便宜的智能电视。一加的新推文暗示,该公司可能会发布三个版本的新款智能电视。售价分别为 1X999、2X999 和 4X999 印度卢比。

