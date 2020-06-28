中关村在线消息：北京时间6月28日消息，据外媒报道，近日投行韦德布什（Wedbush）公司的分析师丹尼尔 · 艾夫斯发布了一份投资报告。报告中指出，明年苹果公司的市值很有可能达到2万亿美元，这将主要得益于今年秋季发布的iPhone12。



分析师称苹果市值明年2万亿美元 5G推动手机销量

艾夫斯表示，今年苹果最大的武器就是iPhone 12，主要是因为这款新机将支持5G网络。艾夫斯预计这款新机将在9月中旬或者下旬发布，不过具体的发货时间还没有确定，一些机型售价也会低于1000美元，这也意味着更灵活的价位可以吸引更多的消费者。

苹果可能会稍微推迟 iPhone12系列智能机的发布日期，近日网络上除了各种概念渲染图，还爆出了iPhone12的一些关键细节，以及可能有的海蓝配色。

目前以肯定的是，苹果会在9月的发布会上隆重推出iPhone 12系列，但个别机型可能要等到10月才能上市。



还有传闻称，即便某些iPhone 12机型会在10月初开售，iPhone 12 Pro还可能会推迟到11~12月份上市。DigiTimes的一份报告称，工厂将于7月份开始生产iPhone12，预计新机将支持5G网络。

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