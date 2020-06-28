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    微软将关闭所有实体店 未来线上商店才是新趋势

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    近日，微软宣布将永久关闭其83家Microsoft Store实体零售店。而这么做的目的，微软表示将继续投资公司官方网站上的数字商店以及Xbox和Windows商店，从而实现每个月在190个市场覆盖逾12亿顾客的目标。由此来看， 未来线上商店才是新趋势。

    微软将关闭所有实体店 未来线上商店才是新趋势
    微软将关闭所有实体店

    此外，微软还会把位于伦敦、纽约、悉尼和华盛顿雷德蒙德总部的实体店改为“微软体验中心”。微软将集中经理发展数字零售，微软表示:“Microsoft.com以及Xbox和Windows的电子商城已经在190个市场中达到了每月12亿的客户数量。

    微软从2009年开始效仿在美国大量开设门店的苹果公司，成立了自己的连锁零售门店。这些门店不仅销售Surface电脑、Xbox游戏机等微软产品，还销售戴尔、惠普和联想等制造商的设备。此外，门店还展示HoloLens混合现实头戴式设备等新技术。

    显然微软的线下商店是受到了疫情的影响，这也解释了为何微软至今为止仍未重新开启任何一家实体店。微软曾表示“必须在全球数据、公众健康情况、专家意见以及地方政府的限制为指导下，谨慎的衡量Microsoft Store的重新开放。”

    相信面对疫情的影响，受到考验的线下商店不仅仅是微软一家。在后疫情时代，越来越多的品牌开始注重线上发布会、线上商店、线上综合服务等新趋势，未来仍将属于线上。

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