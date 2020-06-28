日本研发口罩上的微型电扇 虽被质疑但思路是正确的

因为受到疫情的影响，虽然现在是炎炎夏日，但出门在外却不得不戴上口罩。炎热的夏天不仅让佩戴口罩十分煎熬，而且更令很多人感到呼吸苦难。为了解决这个问题，日本研发口罩上的微型电扇，充一次电可用8小时。本来是很好的设计，但却遭到了网友的质疑。



日本研发口罩上的微型电扇



日本研发口罩上的微型电扇

近日日本某公司就突发奇想，给口罩加上了风扇，其原理就是给口罩装上了“外挂”，外部安装了一台微型电扇，用磁铁紧贴在口罩上，将风吹到口罩里，来给口罩降温，和带来使用者清凉感，这款电扇宽约6厘米，重约30克，充电可用8小时左右。计划于7月下旬上市。





日本研发口罩上的微型电扇

虽然这个出发点是好的，但是不少的网友对这个产品也提出了一些质疑。有点网友认为这样做其实效果未必明显，反而增加了口罩脱落的风险。也有人质疑加速令空气通过口罩，是否会对过滤性能产生影响，毕竟我们戴口罩是为了防范新冠病毒的。



其实网友有这样的质疑还是合情合理的，毕竟对于一个新鲜事物还是需要将其投放市场进行验证。如果效果一般并且价格高昂，显然是不会有消费者买单的。反之如果真的能够改善人们戴口罩遇到的诸多问题，这的确将会是一个十分伟大的发明。

对于这样的口罩外挂风扇，您又是怎么看待的呢？

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