瑞幸咖啡停牌声明：最终走向退市，日期已经定了！

瑞幸咖啡财务造假事件最终将尘埃落定，瑞幸咖啡在6月27日发布声明称：瑞幸咖啡将在6月29日在纳斯达克股票交易所停牌，并进行退市备案。尽管瑞幸咖啡在爆出财务造假丑闻之后，估价涨涨跌跌也有所反复，一则瑞幸咖啡停牌声明令事件最终走向了退市的命运。



瑞幸咖啡停牌声明

瑞幸咖啡官方声明原文：

瑞幸咖啡公司将于 6 月 29 日在纳斯达克停牌，并进行退市备案。

在国内消费市场方面，瑞幸咖啡全国 4000 多家门店将正常运营，近 3 万名员工仍将一如既往的为用户提供优质产品和服务。

公司衷心感谢广大消费者的支持厚爱，并再次为事件造成的恶劣影响向社会各界诚挚道歉。

瑞幸咖啡

2020 年 6 月 27 日

6月26日，虽然我国股票市场停盘休息，但是美股照常开盘。瑞幸咖啡停牌声明发布后，瑞幸咖啡估价随即出现巨幅下挫，盘中 6 次触发熔断，收盘暴跌54%。 目前瑞幸的股价为1.38美元，市值为3.49亿美元。

很多读者比较关心瑞幸咖啡退市后是否会继续经营？其实这个问题并不复杂，毕竟退市不是破产，企业退市之后，仍然可以正常运营，只是从一个公开交易市场企业，变成私有企业。瑞幸在美国已经没有翻盘机会，瑞幸在中国的运营，不受影响也是不可能的。

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