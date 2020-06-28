中关村在线消息：近日据悉，Newzoo公布了2020全球游戏市场报告，对过去五年的数据进行了统计分析，并以此为基础预测了三年后的市场增长情况。



全球游戏市场报告分析：三年后玩家数量将突破30亿人

该公司预计今年年末全球游戏玩家人数将达到27亿，复合年增长率5.6%。若继续保持这一增长趋势，则到2023年，全球游戏玩家人数将达到30亿人。

在今年有25亿游戏玩家使用移动端进行游戏，8.8亿玩家使用游戏主机，13亿玩家偏爱PC。

全球玩家有54%居住在亚太地区年比增长4.9%，14%的玩家在中东&非洲，14%的玩家在欧洲，10的玩家在拉美，8%的玩家在北美。

年比增长率最高的是中东、非洲地区，达到8.8%。可见游戏市场最广大的消费群体在亚太，而未来的发展潜力在中东&非洲。

受到疫情隔离刺激，游戏消费市场总量的增长可能会超过游戏玩家群体的增长，今年的游戏消费总量预期达到1593亿美元，如果按照同比增长9.6%的速度，游戏市场总量将在2023年达到2000亿美元。

服务订阅仅占市场总额的3%到4%，数字版和实体版游戏销量占比基本不变，但正在呈现下降趋势。真正占主导地位的是游戏内购买氪金，占比从70%增长到今年的74%，预计三年后达到77%。

按照这个结果看，开发者可能会加大对氪金系统、氪金点、氪金相关法律问题投入研究，可能会有越来越少的发行商愿意去开发单机主机游戏，未来玩家的游戏消费习惯可能也会更加接受氪金形式。【7472264】

（文中图片来自互联网）

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