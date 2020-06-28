中关村在线消息：据悉，近日外媒又晒出了一组三星Galaxy Fold 2的全新外观渲染图，而且相比之前的曝光有很大的变化。



Galaxy Fold2最新渲染图曝光 外屏有明显变化

据外媒最新晒出的渲染图显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的三星Galaxy Fold 2依旧将采用内折叠方案，其内屏尺寸为7.7英寸，分辨率为1689*2213，并配备超薄玻璃以保证屏幕的强度。

与此前曝光的消息不同，该机的外屏由此前的大屏形态变为了一个“条状屏幕”。

这张渲染图是基于此前三星向世界知识产权局提交的一项专利制作的，因此具有很高的参考价值。

另外，该机将后置三摄相机模组，其中还包括一颗潜望式摄像头。

据之前曝光的消息，全新的三星Galaxy Fold 2折叠屏手机将采用内折叠设计，采用UTG超薄玻璃技术，这是三星继Galaxy Z Flip之后第二款采用UTG技术的折叠屏旗舰。

搭载高通骁龙865旗舰平台，可能会12GB内存，后置6400万像素长焦镜头+1200万像素广角镜头+1200万像素超广角镜头+一颗景深镜头的四摄相机模组，内屏和外屏上的前置摄像头均为1000万像素。此外，该机将依旧支持S Pen。

全新的三星Galaxy Fold 2折叠屏手机目前已经开始量产，很可能会和新一代三星Galaxy Note20系列旗舰一同在8月发布。【7472254】

（文中图片来自互联网）

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