中关村在线消息：北京时间6月28日消息，据外媒报道，近期有传言显示，美国政府希望能够保证他们在5G市场的优势，于是美国政府就在推动美国的科技公司来收购诺基亚和爱立信等公司，来获取更多的5G专利和技术。



争取5G优势！传美国推动科技公司收购诺基亚和爱立信

一些消息人士指出，美国政府已经与美国科技巨头、私募股权公司等各界人士讨论了这些想法，这其中就包括思科这样的大型公司。不过，消息人士也提到，思科多次表示过无意收购低利润率业务。

上个月爱立信在官网发文表示，截至目前为止，爱立信在全球已经获得了91项5G商用合同，另外爱立信已经与45家运营商达成了5G商用合作，其中就包括中国移动。

目前，爱立信在18个国家和地区为32个已经正式运行的5G商用网络提供设备。爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康（Borje Ekholm）曾经表示，他们手中的5G合同将会极大的影响第二季度的盈利能力。不过，这些盈利能力将不会分摊到全年。

瑞典爱立信CEO博吉-埃克霍尔姆在接受采访时表示，在在第五代移动互联网技术上“没有人抢在我们前面”。埃克霍尔姆表示：“我发现，当我看到我们前面没有人的时候，要说我们落后有点难。”同事埃克霍尔姆说，爱立信的设备是第一批在北美和欧洲被采用的设备。

埃克霍尔姆还认为：“我们在地缘政治上的所有不确定性都不是积极的。同时，我希望我们能找到一个让世界向前发展的解决方案。在5G世界中，安全将是至关重要的。”

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