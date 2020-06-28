中关村在线消息：据悉在6月27日，上海智能网联汽车规模化载人示范应用启动，滴滴出行首次面向公众开放自动驾驶服务。目前自动驾驶技术已经可以在局部地区小范围使用。



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自动驾驶网约车在上海开放上路 可乘坐体验

用户可通过滴滴App线上报名，审核通过后，将能在上海自动驾驶测试路段，免费呼叫自动驾驶车辆进行试乘体验。



今天下午，记者来到嘉定区的上海汽车会展中心，体验滴滴出行自动驾驶网约车。

时长约20分钟的自动驾驶体验过程中，工作人员将车辆的最高时速限定为50公里，转弯、刹车、掉头等环节运行较为平稳。

今天开始打开滴滴出行App，已经可以看到“未来出行”的页面，用户可通过滴滴App线上报名。

过往的大人小孩被自动驾驶车辆吸引，现阶段滴滴自动驾驶载人测试范围仅限于在上海开放测试道路上。

每辆车配有1名安全驾驶员和1名测试员，如遇突发情况，安全驾驶员会接管车辆；坐在副驾驶座的测试员主要承担测试、讲解等工作。

自动驾驶车顶不停旋转的是激光雷达，周围配备多个摄像头，采光充足、具有更高分辨率，夜间也能安全行驶。

车内配备智能屏，能够全景“监控”实时路况和信号灯情况，车辆一直处于自动驾驶模式，安全驾驶员的双手是离开方向盘的。如遇突发情况，安全驾驶员会接管车辆。

在测试区域的部分路口，滴滴部署了自主研发的车路协同解决方案，将道路信息实时共享给区域内不同公司的自动驾驶测试车，消除行驶盲区。

雨天、夜间以及极端场景一直是全球自动驾驶公司需要持续解决的问题，在雨天场景下，对自动驾驶车辆的考验主要分为几个方面。

对激光雷达，雨点、地面上的积水以及溅起来的水花可能引发噪点，这就相当于“驾驶员”视力变差，需要算法有效地去除这些噪点，否则容易引发各种急刹。

下雨天影响汽车轮胎抓地力，对自动驾驶系统的控制系统提出了较高要求，而地面有积水的情况下，定位精度会变差。

雨天行人打雨伞，相对来说是长尾的情况，需要机器有良好的训练数据覆盖、以及充分的算法冗余才能保证识别。

现在滴滴自动驾驶车辆已经能应对部分雨天场景，为最大程度确保自动驾驶过程中的行程安全，自动驾驶测试车依相关规定配备了安全员，安全员可随时接管车辆，应对突发情况。【7472052】

（文中图片来自互联网）

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