早报：iPhone12或不提供耳机 腾讯首款主机游戏

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条iPhone 12的新消息，不知道大家能不能接受。

iPhone 12不再提供耳机和充电器？





据巴克莱银行分析师表示，苹果今年的四款iPhone 12产品可能将不再在包装盒内提供EarPods耳机和充电器，只会有一条数据线，用户需要的话则要单独购买。

此前有报道称，苹果会在今年推出20W快充充电器，但这也不会出现在高端版本的iPhone 12包装盒中，也需要单独购买。

Chrome占用内存太多的问题终于有救了。

Chrome适配Win10最新功能 内存占用大幅降低





谷歌已经在最新版本的Chrome Canary中适配了Win10的“SegmentHeap”内存管理功能，并计划在之后的稳定版中释出，尽管这需要一定时间。

目前微软使用Chromium内核的Edge浏览器已经适配SegmentHeap，效果很明显，内存占用下降了27%。

去年工信部就说过今年要加快推进5G独立组网，现在新消息来了。

独立组网的5G 联通首批商用SA站点成功入网





中国联通官方宣布，河南许昌联通在七一路通信商圈开通了首个基于IPv6智能城域网架构的5G SA独立组网基站，标志打通首个5G SA端到端商用网络。经现场测试，此次开通的基站下行速率达1.236Gbps，上行速率达304Mbps。

下面来看两条互联网方面的新闻。

瑞幸咖啡确认退市 店员称不影响运营





瑞幸咖啡确认将于6月29日在纳斯达克停牌，并进行退市备案。多家瑞幸店员表示，退市不影响店铺的正常经营，并且仍在开设新店。据悉，瑞幸咖啡全国拥有4000多家门店，近3万名员工。

多家公司停止在Facebook上投放广告





因黑人弗洛伊德之死而兴起的抗议活动席卷全美，由于Facebook未能充分监管平台上的仇恨言论和虚假信息，已经有多家公司停止在Facebook上投放广告，包括可口可乐、联合利华等。这使得Facebook股价周五暴跌8.3%，创下三个月来最大跌幅。

最后来看一条游戏新闻。

腾讯推出首款主机游戏《代号：SYN》





在昨天的腾讯游戏年度发布会上，腾讯发布了四十余款游戏，其中包括了腾讯首款主机游戏《代号：SYN》，并公开了一段技术DEMO。《代号：SYN》由腾讯光子工作室开发，为赛博朋克背景的开放世界射击游戏，面向全球游戏PC和主机市场。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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