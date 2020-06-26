台湾科技企业遭遇冰火两重天 新冠疫情引爆科技产业大洗牌

时值六月下旬，以富士康、台积电、联发科、和硕、华硕为代表的中国台湾14家科技企业密集发布2020财年第一季度业绩报告。受到新冠疫情的影响，一众台湾科技企业一季度业绩上演冰火两重天。然而半导体行业不畏疫情持续高增长，表现出强劲的内生力。

回顾2020年的前半段，疫情笼罩下的全球科技产业均承受了严峻的考验。中国台湾在全球科技产业布局中具有举足轻重的位置，全球最大的电子产品代工企业富士康，以及全球最大集成电路制造商台积电均来自中国台湾，但他们在疫情下的表现却存在天壤之别。



富士康利润受疫情影响严重下滑近90%

鸿海精密（富士康）发布的财报显示，2020年一季度净利润同比下降近90%，因新冠疫情破坏生产，并打击了苹果及其他主要客户的需求。该公司一季度净利润从上年同期的198.3亿新台币降至20.8亿新台币。公司当季收入下跌近12%，至9297亿新台币。

无独有偶，同属电子产品代工产业的和硕、广达电脑、仁宝电脑、纬创、英业达等老牌企业均出现了不同程度的营业收入放缓或逆增长，以及不同程度的利润下滑甚至营业亏损，整体表现十分低迷。其根本原因正是疫情导致需求低迷，很多工厂因疫情无法开工。

新冠疫情的爆发，可以说是给传统的劳动力密集型电子产品代加工企业带来了致命的打击。回顾近半年来与富士康相关的新闻，基本绕不开需求放缓、产能重挫、复工艰难这些字眼，这也就解释了鸿海精密（富士康）一季度利润暴跌近90%的真实原因。

而在半导体产业，台湾的科技企业却表现出另外一番景象。台积电（TSMC）发布的第一季度财报显示：公司一季度合并收入为新台币3106亿元(103.1亿美元)，比上年同期的2187亿元增长了42%。净利润为新台币1170亿元，比上年同期的614亿元增长了90.6%。



台积电净利润大幅增长高达90%

除台积电外，日月光、联发科、联华电子等半导体企业的一季度业绩也出现了不错的增长势头。其中联发科（MediaTek）一季合并营收为新台币608.63亿元(20.4亿美元)，较去年同期增加15.4%。本季合并营业利益为新台币58.02亿，较去年同期增加83.1%。

在这样的数据面前，我们不禁唏嘘戏剧性一幕的上演。同为中国台湾科技企业，同样蒙受着新冠疫情的影响，但电子产品代工和半导体两条产业线却呈现出利润暴跌90%与暴增90%的冰火两重天格局。由此可见，如今科技产业的格局其实早已经变了天。

一场突如其来的新冠疫情成为了最好的试金石，只有那些真正具备核心技术、具备核心竞争力的企业，才能够在这场疫情中独善其身，并且获得重大的发展新机遇。与此同时，这场疫情也将触发全球科技产业重新洗牌，低竞争力、低附加值的企业将会面临巨大考验。

可喜的是，早在2018年爆发的中美贸易摩擦之前，我们已经意识到传统密集型加工产业已经走到了尽头，并且积极布局技术门槛更高、产业附加值更高、核心竞争力更强的中国芯片产业。后续爆发的中美贸易摩擦更形成了推波助澜的作用，加速中国芯的全面崛起。



纯国产麒麟710A处理器已经推向市场

国芯从无到有，捷报频频传来。时至今日，中芯国际已经实现了14nm工艺的量产，并拿下华为麒麟710A处理器订单，且已经实装在荣耀Play3等主流机型之上。不止于此，七彩虹国产内存条产品“国创·战戟”系列发布，采用的正是合肥长鑫的DDR4内存颗粒。

新冠疫情下台湾科技企业业绩冰火两重天，实为全球科技企业加速洗牌的缩影。未来科技产业的话语权，将更加聚焦于小小的芯片之上。随着中国科技企业的不断努力，我们的“芯”技术正在逐步缩小差距，并表现出来强大的内生力和发展势头，未来可期。

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