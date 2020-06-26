魅族发布Flyme用户习惯大数据：凌晨1点后玩这个

6月25日晚，魅族发布了Flyme用户习惯大数据，看看煤油24小时都在干嘛呢。

该数据为近30天的每日平均值。数据显示，12%的Flyme用户会在1:00-6:00为自己的手机清理加速，15%的Flyme用户会在7:00-9:00使用画报功能，17%的用户会在10:00-12:00不约而同地收到信息，7%的Flyme用户会在13:00-15:00使用“下载管理”功能，9%的用户会在16:00-18:00打开相机，同时，11%的Flyme用户此刻正在打电话。

12.3%的用户会在19:00-21:00查看天气，同时又11%的用户正通过“家庭守护”和家人联系。1%的Flyme用户会在22:00-24:00在“用户帮助”进行产品交流。

5月8日，魅族在珠海总部举办线上发布会，正式发布魅族17系列5G旗舰。发布会一开始，魅族科技营销负责人万志强就宣布了一个好消息：Flyme 累计用户突破 1 亿大关。

此外，魅族Logo配色进行了小幅调整，更有生命力，更温和，也更具未来感。魅族表示，全新的字体设计，是更包容、端正的魅族式线条。精心锤炼的视觉背后，是我们打造兼具设计、人文与艺术的科技品牌的愿景。

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