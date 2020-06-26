小米开卖129元智能手表：9种运动/全天心率

6月25日消息，今天小米有品上架了一款超高性价比的智能手表，仅129元，比普通手环还要低。

这款智能手表名为“Haylou智能手表”，具备9种运动模式，14天持久续航，全天心率，睡眠管理，运动计步等特点。

设计方面，Haylou智能手表配备1.3英寸TFT屏幕，分辨率240x240，色彩丰富细腻，无论是在强光下还是在黑夜里，内容一览无余，细节清晰可见。

其重量仅34g，采用光滑柔软的TPU腕带，舒适透气，即使流汗亦能保持舒爽的佩戴体验，搭载可调节多孔设计，可匹配不同手腕，长时间佩戴无负担。

Haylou Solar智能手表内置光学心率传感器，搭载主流智能心率算法，24小时连续监测心率，预防潜在心脏问题，用户可随时根据心率变化调整运动时间及运动量。

它还支持多达9种运动模式，包括健走、跑步、徒步、骑行、跑步机、健身、爬山、动感单车、瑜伽。支持IP68级防水，有效防止汗水或雨水滴溅。

手表内置210mAh锂电池，1次充电可续航14天，24小时心率开启的状态下，待机也长达10天。

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