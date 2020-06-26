高盛发布免费新字体 但禁止使用者批评高盛

据外媒报道，投资银行高盛日前发布了自己的字体，一套低调的无衬线字体，称为高盛体。而在协议中，高盛表示，只要用户不批评高盛，就可以随意使用该字体。

只需要下载字体包，就表示您同意了这些条款和条件。尽管在名义上，高盛体是一种免费字体，但是高盛保留了对该许可的完全控制权，允许它以喜欢的任何理由终止使用。

以下是许可证的相关段落：

抄送用户不得使用许可的字体软件贬低或建议与高盛的联系或认可。

D.2对于任何不符合本许可证任何条件的使用，本许可证应终止并作废。此外，高盛可以出于任何原因或根本没有任何理由，并且在任何时候完全由高盛自行决定终止本许可，而无需事先通知用户

这一条款被Twitter用户所发现，并被批评者描述为“一只巨大的吸血乌贼缠绕在人类的脸上，无情地吸取任何闻起来像钱的东西”。

不过令人好奇的是，在终止条款生效前，高盛会允许人们进行怎样程度的批评。而这些条款又会在最终被怎样执行。比如使用高盛体打印其冗长的“争议和法律问题”是否会被允许？这样是否会构成贬低？或者用该字体来描述08年金融危机期间高盛如何获利，以及从马来西亚主权财富基金抢夺数十亿美元的欺诈性计划...这些是否会构成批评，都是一个问题。

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