就因为这一句话！苹果OS白升级了

昨日凌晨苹果举办的线上WWDC 2020大会，给我们带来了众多软件更新。

iOS 14、iPadOS 14、WatchOS 7与macOS多种系统都迎来更新。

接下来我就带大家看看WatchOS7更新了什么，可能为我们日常生活带来了哪些改变？

首先这次苹果的WatchOS 7主要专注于健身领域，在已有的功能基础上，新增了跳舞、核心运动、睡眠追踪、监测洗手、健身记录等多种模式。

除此之外，还增加了实时翻译功能、支持噪音检测、骑行地图等，帮助我们在日常生活中维持良好的生活状态。

WatchOS 7首先带来的是外在的改变，此次更新有非常多的新款表盘可供选择，用户们可以按照自己的喜好设置个性化表盘，减少“撞表”的尴尬。

其次，洗手是我们生活中经常要面临的一个场景。经常洗手的我，每次都在想：我要洗哪些地方？大概要洗多久？

如今由于全球因素影响，WatchOS 7首次加入了自动洗手监测功能，通过手表内置的麦克风、重力感应等硬件设备，获取用户洗手的动作与水流声，每次洗手都会有20秒的倒计时，以帮助用户更耐心洗手，将双手洗干净。

此外针对运动功能，WatchOS 7加入了舞蹈、核心训练、功能强度训练、Cooldown。能够更好地分辨用户多种运动方式，带来不同的运动建议。

在你骑行时，Watch还能够更完备的记录你的骑行路线。

除了这些健康功能，WatchOS 7也为用户提供实用的工具功能。

如今Sir可之间在表盘中提供实时翻译，并不需要再使用手机进行翻译了。健康应用也增加了更多指标，能够多维度的为用户检测健康。

还能够实时检测噪音污染，当长时间噪音达到损害耳膜时，Watch将会提示用户，注意保护耳朵，或远离噪音污染，提供听力健康建议。

WatchOS 7除了白天能够帮你翻译、支付、检测健康外，在晚间睡眠时，也能为你提供睡眠跟踪，为用户带来睡眠质量表。能够让用户更直观的了解自身睡眠状况。

可以完整记录用户每天的睡眠时间，睡眠质量等。每周会整理推送整周的睡眠质量表，帮助用户调整好自己的状态。为此，WatchOS 7还提供了Wind Down功能，帮助用户更好的入睡。

另外，WatchOS 7将闹钟模式调整的更加轻柔、舒适，用户们每天不会被过度惊醒。

此外，勿扰模式下进入睡眠模式之后，表盘亮度将会变暗，不会影响用户睡眠。

但是此睡眠模式有一个问题：Apple Watch电池不大，基本上使用一天就必须要充电了，续航是一个问题。

手表充电完成需要2个半小时左右时间，大部分用户都是在夜间充电的习惯。

可是如果在夜间要检测睡眠的话，那使用到一般没电了怎么办？又或者难道要在睡眠前先充好电吗？苹果考虑全天候使用，应该也要考虑更新电池充电速度或电池容量吧。

WatchOS 7这次更新全天候辅助用户，提供更多功能，带来日常辅助与健康监测。WatchOS 7给你们带来了惊喜还是惊吓呢？

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