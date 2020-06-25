央视都点名说好！4298元新机首销

6月25日消息，vivo X50 Pro引力配色首销，起售价4298元（8GB+128GB）。

作为X系列新成员，vivo X50 Pro突破性将微云台防抖纳入手机之中。

官方介绍，vivo X50 Pro微云台防抖技术实现了稳定流畅的拍摄画面，防抖角度比传统OIS光学防抖提升200%。

它采用定制的索尼IMX598传感器，配合微云台提升防抖能力，综合感光性能提升39%，增强夜景环境拍摄的成片率和清晰度。

更重要的是，vivo X50 Pro搭载运动检测算法、轨迹预测算法、万物追焦技术等，实现智能运动追焦，实现低延时运动抓拍，捕捉你想要的瞬间。

值得注意的是，vivo X50 Pro微云台防抖被央视财经频道所报道，其微云台防抖技术被赞“国货越来越给力”。

核心配置上，vivo X50 Pro采用6.56英寸90Hz双曲面柔性屏，搭载高通骁龙765G移动平台，前置3200万像素，后置4800万微云台超感光主摄（IMX598）+1300万专业人像镜头+800万潜望式长焦镜头+800万广角微距镜头，电池容量为4315mAh，支持33W闪充。

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